Bimbo di 10 anni cade dalla finestra di un Bed & Breakfast. “Urla disperate, era riverso a terra”

Un bambino di 10 anni è caduto da una finestra di un bed and breakfast a Roma, mentre era in vacanza con la famiglia. Ricoverato in gravi condizioni, l’incidente è sotto indagine.

Incidente scioccante in centro città

In una notte tranquilla a Roma, una tragedia ha sconvolto il centro storico. Un bambino americano di 10 anni è caduto dalla finestra di un bed and breakfast in corso Vittorio Emanuele.

Il piccolo, in vacanza con la sua famiglia, è stato immediatamente trasportato all’ospedale Bambino Gesù. “Ricoverato in gravi condizioni”, riportano le fonti ospedaliere.

I carabinieri della stazione Roma Farnese, in un servizio di controllo, sono intervenuti dopo aver sentito urla disperate, trovando il bambino privo di sensi in strada.

Dettagli e indagini in corso

La dinamica dell’incidente, accaduto intorno alle 4.30 del mattino, rimane un mistero. I genitori del bambino, entrambi cittadini americani, hanno riferito che il figlio era nella camera con il fratello maggiore di tre anni.

“Era già a letto quando è precipitato dalla finestra aperta”, hanno dichiarato. La polizia non esclude nessuna ipotesi e continua a indagare per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Il bambino, nato nel 2013, è attualmente in prognosi riservata.