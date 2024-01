Maria Antonietta Panico, 42 anni, ritrovata senza vita, si indaga su un possibile femminicidio

0 SHARES Condividi Tweet

Una donna di 42 anni, Maria Antonietta Panico, è stata trovata morta nel suo letto a Trento, mentre si indaga sulla possibilità di un probabile femminicidio.

La spietata scoperta



I primi soccorritori al luogo del ritrovamento sono giunti su chiamata dell’ex marito, che quel mattino del 17 gennaio ha scoperto il cadavere di Maria Antonietta Panico, “coperto di sangue sul letto di casa sua a Trento”. Questa donna di 42 anni, secondo le segnalazioni, aveva un nuovo compagno nella sua vita. Di fronte al sinistro scenario, gli operatori dell’ordine hanno intrapreso le indagini per verificarne la causa, tra i quali un medico legale e il pm di turno Patrizia Foiera. Sebbene ancora non adeguatamente confermato, la violenta morte “potrebbe rientrare in un nuovo caso di femminicidio”.

Un oscuro rinvenimento



I fatti a Trento avvengono in un periodo in cui la vicina regione ha sperimentato una raffica di violenti incidenti. Solo pochi giorni prima, a Montalbiano, non molto lontano da Trento, è stata uccisa, dall’ex marito, un’altra donna, Ester Palmieri. L’uomo, poi si è tolto, a sua volta, la vita.

La vita di Maria Antonietta



Maria Antonietta Panico era madre di una figlia, separata dal suo ex marito e aveva inizato una relazione con un altro uomo al momento della tragedia. A Trento, la sua presenza si è fatta sentire soprattutto per il suo coinvolgimento attivo in politica. Nel 2018, “si era candidata a sostegno del governatore Fugatti e nel 2020, si era presentata alle elezioni comunali con la lista Civica a sostegno di Andrea Merler”. Avrebbe festeggiato il suo 43° compleanno il prossimo 21 gennaio. Sebbene i dettagli esatti della sua morte rimangano avvolti dal mistero, gli investigatori continuano a lavorare per far luce sulla questione.