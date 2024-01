Smart perde il controllo e si ribalta più volte, Panda non riesce a evitare impatto, morti due ragazzi di 25 e 30 anni, ferite sei persone

0 SHARES Condividi Tweet

Due giovani tra i 25 e i 30 anni sono morti in un tragico incidente sulla strada 148 Pontina, vicino Aprilia, coinvolgendo una Smart e una Panda. Sei persone sono rimaste ferite.

Dettagli dello scontro fatale

Un grave incidente ha avuto luogo questa notte sulla strada 148 Pontina, all’altezza di Campoverde ad Aprilia, mietendo la vita di due giovani.

L’incidente ha coinvolto una Smart, con a bordo cinque ragazzi (tre uomini e due donne), e una Panda, occupata da tre uomini.

Secondo le prime ricostruzioni, la Smart avrebbe perso il controllo, ribaltandosi più volte e terminando la sua corsa al centro della carreggiata.

Pochi istanti dopo, la Panda, sopraggiungendo sulla stessa tratta, ha colpito violentemente la Smart. Questo tragico scontro ha causato la morte di due ragazzi, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, e ha lasciato sei persone ferite.

Interventi e conseguenze dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, la polizia stradale e il personale dell’Anas.

Le sei persone ferite sono state trasportate in diversi ospedali della zona. L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico, con lunghe code e rallentamenti in direzione Roma. Al momento, la strada è stata chiusa al transito per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.

Questo tragico evento aggiunge un altro capitolo doloroso alla storia di incidenti sulla 148 Pontina, una strada purtroppo nota per la sua pericolosità.