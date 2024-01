Rebecca, 9 anni, mentre si sta preparando per andare a scuola, si accascia a terra e muore

0 SHARES Condividi Tweet

Rebecca, una bambina di 9 anni di Arconate, è tragicamente scomparsa a seguito di un arresto cardiaco poco prima di andare a scuola, lasciando la comunità e la famiglia in un profondo dolore.

Un’improvvisa tragedia scuote Arconate

Arconate, una comunità nella provincia di Milano, è stata colpita da una tragedia improvvisa e sconvolgente. Rebecca, una bambina di soli 9 anni, si è accasciata a terra a causa di un malore nella sua casa, mentre si stava preparando per andare a scuola. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo, la piccola è purtroppo deceduta a causa di un arresto cardiaco.

Il dolore di una comunità in lutto

La scomparsa di Rebecca ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, ma in tutta la comunità di Arconate. Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno espresso il loro cordoglio con una dedica toccante, riconoscendo la profondità del dolore per la perdita di una vita così giovane e promettente. “Dolcissima Rebecca. In questo mondo così ingiusto, non esistono parole adeguate ad esprimere il dolore della nostra comunità,” si legge nel post condiviso sul profilo Facebook del comune.

Un commovente addio a Rebecca

La comunità di Arconate, insieme alla famiglia di Rebecca, ai suoi amici e insegnanti, si è unita nel ricordare la bambina e nel cercare conforto in un momento di dolore così intenso. Il messaggio dell’amministrazione comunale continua: “Ti immaginiamo con il tuo bel sorriso, in un luogo dove non esiste più dolore, ma solo amore e cieli infiniti. Fai buon viaggio, dolce Rebecca.” Queste parole sono un tributo alla memoria di Rebecca e un simbolo dell’amore che la comunità le ha riservato.