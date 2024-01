L’accusa di Ida Germano, titolare di un’osteria “Io come Giovanna, minacciata di morte per un piattino da due euro. Tutta colpa di Selvaggia Lucarelli”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo la pubblicazione di uno scontrino sui social media da parte di Selvaggia Lucarelli, Ida Germano, titolare dell’Osteria del Cavolo, ha affrontato un’ondata di critiche e insulti.

Una polemica virale sui social media

Ida Germano, proprietaria dell’Osteria del Cavolo a Finale Ligure, si è trovata al centro di una controversia dopo che la blogger Selvaggia Lucarelli ha condiviso uno scontrino del suo ristorante sui social media.

Il motivo della polemica è stato un addebito di due euro in più per un piattino utilizzato per condividere le trofie con il pesto.

La reazione pubblica e le conseguenze

La condivisione dello scontrino, che includeva il nome e il numero di cellulare di Ida Germano, ha portato a una serie di reazioni negative, con la ristoratrice che ha ricevuto insulti e minacce di morte. «Un giorno ho risposto al telefono e sono stata ricoperta di insulti.

Ho pensato fosse un pazzo – racconta Ida Germano con le lacrime agli occhi -. Ma è stato solo il primo di migliaia, che mi hanno chiamato rivolgendomi insulti e minacce di morte a me e alla mia famiglia. Mi sono ritrovata nella stessa situazione di Giovanna Pedretti.

Lucarelli doveva sapere che non si possono pubblicare i miei dati personali», ha detto a Dritto e Rovescio.

Paralleli con un altro caso e questioni di Privacy

Il caso di Ida Germano richiama alla mente un episodio simile vissuto da Giovanna Pedretti, un’altra ristoratrice che ha subito conseguenze negative a seguito di una “denuncia” sui social media.

Germano sottolinea l’importanza della privacy e delle conseguenze che possono derivare dalla condivisione di informazioni personali online, specialmente in contesti controversi o di critiche pubbliche.