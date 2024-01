Lite in famiglia, il campione olimpico Gianmarco Tamberi attaccato dal padre: “Mi ha messo in mezzo a una strada da un giorno all’altro”

0 SHARES Condividi Tweet

La rottura tra il campione olimpico Gianmarco Tamberi e suo padre, Marco Tamberi, ha portato a dichiarazioni pubbliche cariche di tensione, con Marco che ha espresso amarezza su Facebook.

Il conflitto tra padre e figlio esplode sui social

La separazione professionale tra Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto, e suo padre Marco, suo ex allenatore, ha raggiunto un punto di rottura.

Marco Tamberi ha sfogato la sua frustrazione su Facebook con un post di forte critica verso il figlio: “Tuo figlio dopo che ti sei giocato tutto, ma proprio tutto per lui, ti mette in mezzo a una strada da un giorno all’altro come una pezza da piedi”.

Il post è stato rapidamente rimosso, ma ha riacceso vecchie tensioni.

Un rapporto burrascoso e scelte professionali

La scelta di Gianmarco di abbandonare la collaborazione con il padre e passare sotto la guida di Giulio Ciotti ha segnato un punto di svolta nel loro rapporto.

La decisione, presa dopo i successi agli Europei 2022, non ha migliorato i rapporti tra i due, già segnati da dinamiche complesse.

La transizione di Gianmarco dall’ambiente del basket al salto in alto, una mossa inizialmente guidata da Marco, è stata un altro punto di tensione.

Le difficoltà personali di Marco Tamberi

Marco Tamberi, nel suo post, ha condiviso anche le sfide personali e professionali che ha affrontato:

“Ti devi operare al cuore (na robetta), prima di Natale ti dicono che potresti avere un tumore alla tiroide (era uno scherzo, pfuiii), tra poco la tua azienda per cui hai speso tante energie per 30 anni fallisce. Ma io ho Stefy e almeno un obiettivo molto importante, gente che non mi sarei mai aspettato mi dimostra ogni giorno di stimarmi e volermi bene. Cosa vuoi di più dalla vita? NEVER GIVE UP per me è davvero troppo facile (però voglio rincominciare a dormire bene, mi piaceva troppo, ca***!!)”.

Un futuro incerto per il duo padre-figlio

Nonostante i successi passati, il futuro del rapporto tra Gianmarco e Marco Tamberi rimane incerto. Dalle parole di Gianmarco, emerge che ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime settimane, ma per ora la situazione rimane tesa e irrisolta.