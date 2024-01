Aurora Ramazzotti: “Ti fanno sentire meno mamma se fai il parto cesareo”

0 SHARES Condividi Tweet

In un’intervista a Gente, Aurora Ramazzotti parla dei suoi progetti di famiglia con Goffredo Cerza, esprimendo il desiderio di un secondo figlio prima del matrimonio, e discute la pressione sociale legata alla maternità.

Progetti futuri di Aurora Ramazzotti

In una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha condiviso i suoi pensieri sulla maternità e sul matrimonio. Diventata madre lo scorso marzo, Aurora è sicura che il suo primo figlio Cesare avrà presto un fratellino, nonostante il compagno Goffredo Cerza preferisca aspettare ancora un po’. “Cesare avrà un fratellino! Da un lato non vorrei troppa distanza d’età fra di loro, anche se non mi dispiacerebbe godermi di nuovo la vita, per un pochino. Ma tutto dipende dal papà,” ha affermato Aurora.

Matrimonio in secondo piano

Quando si tratta di matrimonio, Aurora Ramazzotti ha chiarito che, per il momento, i fiori d’arancio possono attendere: “No, non per il momento. Prima il secondo figlio, poi parliamo di matrimonio. Un bambino sta già a significare che si è legati per sempre,” ha dichiarato.

Esperienza della maternità e la pressione sociale

Aurora ha anche parlato dell’esperienza del parto con taglio cesareo e della pressione sociale legata al parto naturale e all’allattamento. “Hanno cercato per tre giorni di provocare un parto naturale, ma alla fine hanno optato per il cesareo. Mio figlio semplicemente non voleva venire al mondo,” ha raccontato. Ha poi aggiunto: “Se ho allattato Cesare? Sì, per un certo periodo, poi all’improvviso non ha funzionato più.” Aurora ha espresso la difficoltà di sentirsi meno mamma a causa di queste pressioni, enfatizzando l’importanza che ogni madre decida autonomamente come partorire. Queste le sue parole: “La società ci sottopone a una sorta di pressione quando si affrontano temi come il parto e l’allattamento naturale. Ti fa sentire meno mamma se hai fatto il cesareo e se non riesci ad allattare. Io invece sono dell’opinione che ogni madre dovrebbe decidere come partorire”.