Chiara Ferragni torna sui social e sceglie un look “Simple” con polo e jeans

Dopo un periodo di assenza dai social a seguito dello scandalo Balocco, Chiara Ferragni fa il suo ritorno enfatizzando la semplicità, con un outfit casual di polo e jeans

Il ritorno sui social di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta ritrovando la sua presenza sui social media dopo la bufera del caso Balocco, che l’ha vista coinvolta in un’indagine per truffa aggravata. Dopo un periodo di eclissi dai social, dove solitamente condivideva aspetti della sua vita lavorativa e familiare h24, ora si mostra meno frequentemente, focalizzandosi su momenti casalinghi con i figli Vittoria e Leone. Questa nuova strategia sembra puntare sulla famiglia e sulla semplicità, sia nella vita che nel look.

Il nuovo approccio nel look

Chiara Ferragni ha scelto di apparire in un outfit più semplice e accessibile rispetto ai suoi soliti look glamour. Ha adottato uno stile “simple” che rappresenta un netto contrasto con le sue precedenti apparizioni pubbliche. Il suo ultimo look, condiviso sui social, include un maglioncino beige, segno di una scelta di moda meno appariscente e più orientata verso un’estetica di “quiet luxury”.

I dettagli dell’outfit

Il capo scelto da Chiara per il suo look “simple” è una polo Ralph Lauren, riconoscibile dal logo del brand e dal motivo Polo Pony, un must have della scorsa stagione perfetto per look in stile college. L’abbinamento con un paio di jeans chiari multitasche di The Attico completa l’outfit, creando un classico e intramontabile abbinamento. Questa scelta di stile rappresenta una svolta nella gestione dei suoi social, dove ora prevale la parola chiave “semplicità”, sia nel contenuto che nella presentazione di sè stessa. Resta da vedere se questa strategia si rivelerà una mossa vincente per l’influencer.