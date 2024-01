“Doc 3”: Sara Lazzaro (Agnese) anticipa svolte drammatiche per il personaggio di Andrea

0 SHARES Condividi Tweet

Sara Lazzaro, interprete di Agnese in “Doc-Nelle tue mani 3”, svela che il ritorno della memoria di Andrea Fanti avrà un impatto significativo e rivelerà segreti nascosti.

La memoria di Andrea Fanti come catalizzatore

Nella seconda puntata di “Doc-Nelle tue mani 3“, si è assistito ad un importante colpo di scena: Andrea Fanti ha inizia a ricordare eventi degli ultimi 12 anni, mettendo in dubbio la veridicità di questi ricordi. Sara Lazzaro, in un’intervista rilasciata a Sette, magazine del Corriere della Sera, ha rivelato: “La memoria di Andrea che torna è una miccia. Avrà un effetto domino su tantissime cose che Agnese non vuole riportare in superficie”. Questa svolta nella trama potrebbe portare alla luce segreti nascosti riguardanti Agnese.

Agnese, un personaggio complesso e contraddittorio

Nelle prossime puntate, verranno esplorate ulteriori complessità del personaggio di Agnese, la sua relazione con Andrea e le ragioni della loro separazione dopo la morte del figlio Mattia. “Il personaggio di Andrea è il traino di tutta la storia, però è bellissimo che Agnese in queste stagioni abbia trovato una sua identità, molto chiara ma anche imperfetta,” ha commentato Sara Lazzaro.

Sara Lazzaro e il suo legame con Agnese

Sara Lazzaro si identifica con il suo personaggio in “Doc 3”? L’attrice vede delle differenze: “Non penso di aver avuto così tante batoste, ho più vitalità innata rispetto a lei. Io cerco di accogliere molto come mi sento”. Il suo personaggio, Agnese, è descritto come una donna forte e al contempo fragile, in grado di mostrare le sue vulnerabilità. L’appuntamento con la terza puntata di “Doc-Nelle tue mani 3” è per la settimana prossima su Rai1 alle 21:30.