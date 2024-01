Selvaggia Lucarelli rinuncia a condurre l’evento benefico sul tema della violenza sulle donne

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli ha deciso di non condurre più l’evento benefico contro la violenza sulle donne a Verona, per evitare di distogliere l’attenzione dal tema centrale della serata.

Cambio di programma per l’evento benefico

L’evento di beneficenza contro la violenza sulle donne, in programma per oggi, sabato 20 gennaio a Verona, ha subito un cambiamento significativo. Inizialmente prevista la conduzione di Daniele Dal Moro, è stata poi affidata a Selvaggia Lucarelli dopo che lei stessa aveva sollevato dubbi sulla scelta di Dal Moro come conduttore. La Lucarelli ha evidenziato il passato controverso di Dal Moro, noto per essere stato espulso dal GF per un atto di violenza e per i suoi atteggiamenti collerici.

Selvaggia Lucarelli si ritira dall’evento

Tuttavia, a seguito di quanto accaduto alla presentazione del libro di Francesca Fialdini, Selvaggia Lucarelli ha scelto di fare un passo indietro. Ha comunicato la sua decisione di rinunciare alla conduzione per evitare che la sua presenza oscurasse l’importanza della serata, dedicata a un argomento delicato come la violenza sulle donne. Gli organizzatori ora hanno il compito di trovare un nuovo conduttore entro 24 ore.

Dettagli sull’evento

L’evento si terrà come previsto oggi, sabato 20 gennaio, con ospiti quali l’europarlamentare Alessandra Moretti, l’avvocato Lucia Annibali, vittima di un attacco con acido nel 2013, e il violinista Andrea Casta. Sarà presente anche il supporto delle associazioni Cadmi – Casa delle donne maltrattate e Mamo educational foundation, beneficiarie della raccolta fondi. La locandina dell’evento, condivisa sul profilo social di Andrea Casta, non include più il nome di Selvaggia Lucarelli.