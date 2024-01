Peugeot imbocca strada contromano, inevitabile frontale con un Suv, muoiono sul colpo due ragazzi 19enni

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente stradale a Cagliari ha causato la morte di due 19enni e il ferimento di un’altra persona nella notte.

Incidente mortale a Cagliari coinvolge giovani

Due giovani di 19 anni hanno perso la vita in un incidente stradale a Cagliari. Lo scontro frontale, avvenuto tra una Maserati SUV e una Peugeot, è accaduto quando la Peugeot ha imboccato in contromano la via Vesalio.

L’incidente, che ha avuto luogo intorno alle 3:30, si è verificato vicino a un popolare punto di ritrovo notturno per giovani.

Intervento dei soccorsi e dinamiche dell’incidente

I vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per liberare gli occupanti delle vetture. Gli occupanti feriti, inclusi i giovani nella Peugeot e l’automobilista della Maserati, sono stati immediatamente trasportati all’ospedale Brotzu.

La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire le dinamiche dell’incidente, che sembra sia stato causato dalla Peugeot entrata in contromano su via Vesalio.

Le conseguenze dell’incidente

La tragedia ha scosso la comunità locale, soprattutto considerando l’età dei coinvolti e la popolarità della zona tra i giovani durante il weekend.

L’incidente solleva nuovamente preoccupazioni sulla sicurezza stradale e sull’importanza della prudenza alla guida, specialmente nelle ore notturne e in prossimità di aree di ritrovo giovanili. Questo evento tragico sottolinea la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza stradale.