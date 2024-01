Neonata trovata al gelo in una borsa della spesa, salvata da una dogsitter

0 SHARES Condividi Tweet

Una dogsitter a spasso con il suo cane ha trovato una neonata, nata da meno di un’ora, in una borsa della spesa, salvandole la vita grazie al suo intervento tempestivo.

Un ritrovamento inaspettato

In un freddo pomeriggio a Newham, nell’area est di Londra, una dogsitter ha fatto una scoperta scioccante: una neonata, avvolta in un asciugamano e riposta in una borsa della spesa. La piccola, che era nata da meno di un’ora, è stata trovata mentre le temperature nella città erano al di sotto dello zero.

Salvataggio tempestivo

Grazie all’intervento tempestivo della dogsitter, la neonata è stata tenuta al caldo fino all’arrivo dei paramedici. Gli agenti della Met Police hanno confermato che la bambina, a cui è stato dato il nome Elsa, sta bene ed è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Appello alla madre della neonata

La Polizia Metropolitana ha lanciato un appello alla madre della neonata, esprimendo preoccupazione per il suo benessere, dato che avrebbe probabilmente bisogno di attenzione medica immediata dopo il parto. “Ti vogliamo far sapere che tua figlia sta bene e, indipendentemente dalle circostanze, per favore cerca aiuto chiamando il 999”, hanno dichiarato gli agenti nel comunicato. Il caso continua a essere oggetto di indagine per scoprire ulteriori dettagli e assicurare il benessere sia della neonata che della madre.