Incidente in galleria, perde il controllo dell’auto che si ribalta, muore a 26 anni Martina, gravissimo un ragazzo di 23 anni

Un incidente stradale a Bonate Sopra ha portato alla morte di Martina Viscardi, 26 anni, e ha lasciato gravemente ferito un giovane di 23 anni.

Perdita tragica in un incidente a Bergamo

Nelle prime ore del mattino di sabato 20 gennaio, Martina Viscardi, una giovane di 26 anni originaria di Ronco Briantino (Monza), è tragicamente deceduta in un incidente stradale sulla ex statale 342 vicino allo svincolo per Terno d’Isola.

La Viscardi viaggiava come passeggera in un’auto guidata da un ragazzo di 23 anni, residente a Piacenza, che ora lotta per la vita in ospedale.

Causa dell’incidente e condizioni dei coinvolti

Le circostanze precise dell’incidente sono ancora oggetto di indagini, ma le prime informazioni suggeriscono che la vettura, una Fiat Panda, abbia perso controllo a causa dell’asfalto ghiacciato, ribaltandosi più volte prima di schiantarsi contro le arcate di una galleria. Il giovane autista è attualmente in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni.

Commozione e lutto nella comunità

I soccorritori del 118, arrivati sul luogo con due ambulanze e un’auto medica, hanno potuto solo constatare la tragica scomparsa della Viscardi.

La città di Ronco Briantino, dove Martina viveva con la sua famiglia – il padre Paolo, la madre Rosi e la sorella Beatrice – è profondamente scossa. I funerali si terranno lunedì 22 gennaio nella chiesa parrocchiale di Ronco Briantino.