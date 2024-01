44enne si dà fuoco dopo litigio con la moglie, è in fin di vita. Moglie e figli feriti nel disperato tentativo di spegnere le fiamme

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo di 44 anni è in condizioni critiche dopo essersi auto lesionato con il fuoco in seguito a una disputa familiare a Novara. È attualmente ricoverato a Torino.

Tragico evento a seguito di una lite familiare

Un drammatico incidente ha avuto luogo la scorsa notte a Novara, nel quartiere di Sant’Agabio, dove un uomo di 44 anni, originario del Sud America, ha subito gravi ustioni dopo essersi dato fuoco in seguito a un alterco familiare in via della Riotta.

L’incidente, che si è verificato alla presenza dei suoi figli minorenni, è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità locali.

Intervento dei soccorritori e conseguenze per la famiglia

Dopo l’incidente, i familiari dell’uomo hanno cercato di spegnere le fiamme, riportando lievi ferite.

I Vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la Polizia sono intervenuti prontamente sul posto. Inizialmente si pensava a un’esplosione di gas, ma è stato poi chiarito che l’atto era stato volontario.

A causa delle sue gravi condizioni, l’uomo è stato prima portato all’ospedale “Maggiore” di Novara e successivamente trasferito al Centro grandi ustionati del Cto di Torino.

Indagini in corso e stato della vittima

La polizia e gli investigatori della Scientifica hanno iniziato a indagare sull’accaduto per chiarire le dinamiche esatte dell’evento.

Le condizioni dell’uomo, attualmente ricoverato a Torino con prognosi riservata, sono motivo di grande preoccupazione per le autorità e per la comunità.