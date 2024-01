Fatalità su Strada ghiacciata, Martina, 26 Anni, muore in un Incidente, l’auto guidata da un amico si ribalta più volte in una galleria

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di Martina Viscardi, 26 anni, sulla ex statale 342 a Bonate Sopra.

Dettagli del fatale incidente

Nelle prime ore del sabato mattina, si è verificato un grave incidente sulla ex statale 342 vicino a Bonate Sopra. Martina Viscardi, di 26 anni, è tragicamente deceduta a seguito dell’incidente.

Il conducente dell’auto, un ragazzo di 23 anni e amico di Martina, ha perso il controllo del veicolo probabilmente a causa del ghiaccio sul manto stradale. La vettura si è capovolta più volte prima di schiantarsi contro l’ingresso di una galleria. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per Martina non c’era più nulla da fare, mentre il 23enne è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Chi era Martina Viscardi

Martina Viscardi, originaria di Ronco Briantino e laureata in Scienze della comunicazione, aveva trascorso la serata precedente alla discoteca Zero Club prima dell’incidente. La giovane, con una grande passione per i viaggi e l’animazione turistica, aveva lavorato come hostess in eventi invernali.

Il suo obiettivo professionale era quello di diventare una social media manager nel settore del marketing, come espresso da lei stessa su Linkedin: “Sono una persona molto creativa con una grande attenzione per i dettagli e una forte passione per il mondo social”. La prematura scomparsa di Martina lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, composta dai genitori e dalla sorella Beatrice. I funerali si terranno lunedì 22 gennaio.