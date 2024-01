Attimi di paura, bimba di 8 anni scivola dalla seggiovia, rimane sospesa nel vuoto, poi cade, trasportata subito in ospedale

0 SHARES Condividi Tweet

Una bambina di otto anni è stata salvata da un incidente potenzialmente grave dopo essere scivolata da una seggiovia a Piancavallo, grazie all’intervento tempestivo del personale di Promotur.

Incidente sulla seggiovia: la caduta della bambina

Un incidente si è verificato nel comprensorio sciistico di Piancavallo, dove una bambina di otto anni, durante una lezione di sci, è scivolata da una seggiovia. La piccola, insieme al suo maestro di sci e altri due bambini, era salita sulla seggiovia quadriposto Sauc-Budoia. Poco dopo la partenza, la bambina ha iniziato a scivolare, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Aviano. Il maestro di sci, nonostante la distanza, è riuscito ad afferrarla per un braccio. La prontezza dell’operatore della seggiovia, che ha fermato l’impianto non appena ha notato l’incidente, ha evitato conseguenze peggiori.

La pronta reazione del personale e il salvataggio

Nonostante gli sforzi del maestro di sci, la bambina è alla fine caduta, ma il suo impatto è stato ammortizzato dall’operatore di Promotur, che ha tentato di afferrarla. La bambina era sospesa a circa sei metri d’altezza, ma grazie all’intervento tempestivo è caduta da un’altezza di circa quattro metri. Questo rapido intervento del personale di Promotur e del maestro di sci ha giocato un ruolo fondamentale nel ridurre la gravità dell’incidente.

Intervento dell’elisoccorso e le condizioni della bambina

Dopo l’incidente, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso a Piancavallo. La bambina, rimasta sempre vigile e tranquilla, anche grazie alla presenza dei genitori, è stata trasportata all’ospedale di Udine per le cure necessarie. Fortunatamente, le sue condizioni sono state valutate come non critiche, e ha riportato soltanto una frattura a una gamba. Questo incidente sottolinea l’importanza della sicurezza e della prontezza nelle aree sciistiche, oltre a dimostrare l’efficacia e l’importanza dei protocolli di sicurezza e del personale addestrato a gestire situazioni di emergenza.