In un casolare ritrovati resti umani, sono di Andreea Rabciuc, 27 enne scomparsa nel 2022 dopo una lite con il fidanzato

In un casolare abbandonato di Castelplanio, è stato scoperto il corpo ridotto allo stato scheletrico di Andreea Rabciuc, una giovane donna scomparsa nel marzo 2022.

Scoperta macabra in un casolare abbandonato

Una scoperta macabra ha scosso la comunità di Castelplanio, in provincia di Ancona, dove il corpo ridotto allo stato scheletrico di Andreea Rabciuc è stato rinvenuto in un casolare. Andreea, una ragazza di 27 anni, era scomparsa il 12 marzo 2022 dopo una serata con amici nella zona di Montecarotto, a circa un chilometro dal luogo del ritrovamento. Il sito è diventato il fulcro delle indagini, con la presenza dei carabinieri, della pm della procura di Ancona Irene Bilotta e dell’avvocato Giuliani, legale dell’unico indagato Simone Gresti, fidanzato della ragazza.

Indizi e indagini sulla scomparsa di Andreea

Gli indizi che hanno portato all’identificazione del corpo come quello di Andreea Rabciuc includono il ritrovamento di alcuni indumenti, un giubbotto e delle scarpe, che corrispondono a quelli che la ragazza indossava al momento della scomparsa. Andreea si era allontanata a piedi, all’alba del 12 marzo, da un appezzamento di terreno dove aveva trascorso la notte in una roulotte con il fidanzato e una coppia di amici. La sua sparizione aveva scatenato una vasta campagna di ricerca, con appelli sui social media, segnalazioni e presunti avvistamenti, ma senza risultati concreti fino al ritrovamento del corpo.

Il mistero intorno al ritrovamento

Il ritrovamento del corpo pone numerosi interrogativi sulle circostanze della morte di Andreea e sulla dinamica degli eventi successivi alla sua scomparsa.

La scoperta è stata fatta dalla proprietaria del casolare, che si trovava in stato di abbandono ma era chiuso. Il corpo era in una parte del piano terreno, con finestre sfondate.

Ora gli investigatori si trovano di fronte a molteplici domande, tra cui se il casolare sia stato perlustrato in precedenza o se il corpo sia stato portato lì in un momento successivo ai controlli. L’identificazione ufficiale richiederà un esame del DNA, mentre le indagini proseguono per fare luce sui numerosi dubbi rimasti.