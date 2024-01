“Tu vieni, il cibo lo offriamo noi!”, panini gratuiti offerti da Cicciogamer89, folle affluenza con centinaia in attesa per un hamburger

0 SHARES Condividi Tweet

Mirko Alessandrini, noto come Cicciogamer89, ha attirato centinaia di giovani al suo evento a Roma, offrendo panini gratuiti nel suo store di burger.

Incontro con Cicciogamer89 e panini gratuiti

Sabato 20 gennaio, a partire dalle 9 del mattino, centinaia di giovani si sono radunati ad Ostiense, Roma, rispondendo all’invito di Cicciogamer89. Lo youtuber, vero nome Mirko Alessandrini, famoso per i suoi 3,6 milioni di iscritti su YouTube, ha organizzato un evento nel suo store di burger. “In occasione dell’apertura per un giorno dello store dei Burger di Cicciogamer89 avrai l’occasione di incontrare Ciccio e mangiare gratis!”. Questa proposta ha catturato l’attenzione di molti fan, che non hanno esitato a fare la coda per un panino gratuito e per incontrare l’influencer romano.

La carriera di Cicciogamer89

Mirko Alessandrini, in arte Cicciogamer89, è una figura popolare su YouTube, con un canale avviato dieci anni fa. È noto per i suoi video sui videogiochi e per il format “In cucina con Ciccio”, dove presenta varie ricette. Nel corso degli anni, Cicciogamer ha costruito un vero e proprio impero economico, sebbene abbia affrontato alcune controversie. È stato infatti denunciato dalla Guardia di Finanza per non aver versato oltre un milione di euro in tasse, con accuse di omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva.

L’evento riflette la popolarità di Cicciogamer89

L’evento ha evidenziato la grande popolarità di Cicciogamer89 tra i giovani, che si sono accalcati per cogliere l’opportunità di incontrarlo e gustare i suoi panini. La sua figura come influencer e youtuber continua a essere una presenza influente nel panorama digitale italiano, attraendo un vasto pubblico con la sua personalità e le sue iniziative.