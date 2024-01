Auto sbanda e si ribalta, finendo fuori strada, Marco muore sul colpo, aveva 38 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di Marco Sattin, 38 anni, sulla statale 16 a Boara Pisani. L’incidente è avvenuto sabato sera, coinvolgendo anche un passeggero illeso.

Incidente mortale sulla statale 16

La serata di sabato 20 gennaio si è trasformata in una tragedia per la comunità di Boara Pisani, in provincia di Padova. Marco Sattin, un uomo di 38 anni, ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale sulla statale 16.

Il sito PadovaOggi riporta che l’auto, una Opel Corsa, si è improvvisamente ribaltata, finendo fuori strada. “L’auto su cui viaggiava il 38enne, residente a Stanghella, si è ribaltata ed è finita fuori strada”, come dettagliato dalla fonte.

Soccorsi e interventi immediati

Nonostante l’immediato intervento dei vigili del fuoco di Rovigo ed Este, che hanno messo in sicurezza il veicolo e estratto il passeggero, le conseguenze sono state fatali per il conducente. Il passeggero è stato fortunatamente stabilizzato e trasferito in ospedale dal personale del Suem.

“I vigili del fuoco arrivati da Rovigo ed Este hanno messo in sicurezza l’Opel Corsa guidata da Sattin ed estratto il passeggero”, conferma la fonte.

Indagini in corso e traffico deviato

I carabinieri sono intervenuti per deviare il traffico e per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Nonostante i tentativi di soccorso, il medico ha dovuto constatare il decesso del signor Sattin. La comunità locale è in lutto per questa perdita improvvisa e tragica. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini.

“I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro”, conclude la fonte, evidenziando il lavoro in corso per chiarire le cause di questo fatale incidente.