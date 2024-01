Paura a Ponza: traghetto in grande difficoltà, rischia di ribaltarsi, auto rovesciate e malori tra i passeggeri, “Le onde erano alte più di 8 metri”

0 SHARES Condividi Tweet

Un traghetto della Laziomar in arrivo a Ponza ha rischiato di ribaltarsi a causa del mare agitato, creando panico tra i passeggeri e causando danni nella stiva.

Paura e caos sul traghetto per ponza

In un momento di tensione e paura, i passeggeri di un traghetto della Laziomar, diretto all’isola di Ponza, hanno vissuto momenti di terrore.

La motonave Quirino ha affrontato condizioni meteorologiche avverse, con onde alte fino a 8 metri e un forte vento di Levante, che hanno messo a rischio la stabilità della nave durante la manovra di attracco.

Il traghetto ha oscillato pericolosamente, rischiando di ribaltarsi, fortunatamente senza causare feriti tra i 120 passeggeri a bordo. Tuttavia, alcuni passeggeri hanno sofferto malori a causa del mare mosso e della paura.

Danni e incidenti nella stiva del traghetto

I danni maggiori si sono verificati nella stiva del traghetto, dove diverse autovetture sono state danneggiate a seguito dell’oscillazione violenta del traghetto. Un autotreno si è ribaltato, spargendo il suo carico e danneggiando un furgone vicino e altre auto.

Questi incidenti hanno aggravato ulteriormente la situazione a bordo, accentuando il senso di panico e di emergenza tra i passeggeri.

Il sindaco di Ponza esprime forte preoccupazione

Il sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino, ha espresso la sua forte preoccupazione in merito all’accaduto, evidenziando la pericolosità del porto di Ponza e la necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza.

Ha sottolineato l’urgenza di modernizzare sia il porto che la flotta di navi e aliscafi, facendo riferimento alla recente modifica dell’art. 119 della Costituzione, per sottolineare i diritti degli isolani. Il sindaco ha chiesto alla Regione e al Ministero di assumersi le loro responsabilità, esortando a un’azione concreta per prevenire potenziali tragedie e migliorare le condizioni di viaggio e sicurezza per l’isola di Ponza.