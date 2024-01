Sconvolgente episodio nel centro di Bari, trovato il cadavere di un uomo di 37 anni, probabile vittima di un’aggressione

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo di 37 anni di nazionalità straniera è morto per strada a Bari. I carabinieri stanno indagando sulle cause, tra le quali si ipotizza un’aggressione.

Morte improvvisa nelle strade di Bari

Nelle ultime ore, Bari è stata teatro di un tragico evento: un uomo di 37 anni di origine straniera è stato trovato morto per strada. La sua presenza in corso Italia, vicino alla zona ferroviaria, è stata segnalata tramite una telefonata di emergenza, scatenando una rapida risposta dei soccorsi.

Soccorsi inutili per l’uomo ferito

Il personale del 118, giunto sul posto, ha trovato l’uomo gravemente ferito alla testa e in fin di vita. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è purtroppo deceduto in pochi minuti. Le circostanze esatte della sua morte sono ancora incerte.

Indagini sulle cause della morte

I carabinieri stanno conducendo indagini per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso seguito da una caduta, o se l’uomo sia stato vittima di un’aggressione. Emergono ipotesi di una possibile lite che potrebbe aver portato all’aggressione dell’uomo, che era senza fissa dimora. Il suo corpo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe ordinare ulteriori accertamenti autoptici nei giorni a venire per chiarire le cause del decesso.