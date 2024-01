Neo-mamma colpita da Covid rimane paralizzata, trasferita tra tre ospedali, perde la vita a 35 anni

0 SHARES Condividi Tweet

La città è in lutto per la prematura scomparsa di Ilenia Salaro, 35 anni, moglie dell’agente di Polizia Locale Roberto Fighera e madre di due bambini, dopo una battaglia contro il Covid.

Perdita improvvisa di Ilenia Salaro

Ilenia Salaro, 35 anni, moglie dell’agente della Polizia Locale Roberto Fighera e madre di due bambini piccoli, è tragicamente scomparsa. Dopo aver contratto il Covid all’inizio di gennaio, sembrava in via di guarigione, ma purtroppo la sua condizione è peggiorata rapidamente, portandola alla morte in un ospedale romano. Le circostanze esatte della sua scomparsa sono ancora da chiarire.

Commozione e dolore alla cerimonia funebre

I funerali si sono svolti oggi pomeriggio alle 14:30 nella chiesa di Borgo Montello, con la partecipazione di una folla commossa. Palloncini e applausi hanno reso omaggio a Ilenia, segno di un profondo affetto e rispetto da parte della comunità.

Cordoglio della città e delle istituzioni

La vice comandante della Polizia Locale di Latina, Sabrina Brancato, ha espresso il suo dolore: «Partecipiamo con dolore e costernazione all’improvvisa scomparsa della moglie del nostro collega Roberto Fighera, Ilenia che a soli 35 anni lascia il marito e due bambini di 4 mesi e 5 anni. Ci uniamo a Roberto in questo tragico momento della sua vita raccogliendoci tutti in doloroso silenzio».

Anche il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha manifestato la sua vicinanza: «Esprimo a nome di tutta l’amministrazione comunale profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Ilenia Salaro. una giovane donna, madre di due bambini, moglie adorata del nostro agente di Polizia Locale Roberto Fighera, a cui rivolgo le più sentite condoglianze. La triste notizia ha scosso tutti, non soltanto i più stretti colleghi di Roberto ma tutti i dipendenti del Comune e gli appartenenti all’amministrazione».

Messaggi di affetto e ricordo

La comunità ha mostrato un grande cordoglio per la scomparsa di Ilenia. Tra i numerosi messaggi di affetto, spiccano quelli di tre mamme per amiche: “Cara dolce Ilenia non so se puoi vederci ma siamo tutte tristi perché non ci sei più. Ci mancherà tanto il tuo bellissimo sorriso”.