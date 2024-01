Le scarpe da record di Kelvin Kiptum esaurite in 2 minuti, rivendute a prezzi altissimi su eBay

0 SHARES Condividi Tweet

Le scarpe Nike Alphafly 3, indossate da Kelvin Kiptum per il suo record mondiale nella maratona, sono state vendute rapidamente e ora compaiono su eBay a prezzi elevati.

Il successo delle scarpe di kiptum

Kelvin Kiptum, detentore del record mondiale nella maratona maschile, ha contribuito alla fama delle scarpe Nike Alphafly 3 che ha indossato durante la sua storica corsa. Queste scarpe, messe in vendita da Nike a 330 euro, sono state acquistate in pochi minuti da appassionati e collezionisti.

Rivendute a prezzi elevati

Dopo il rapidissimo sold out, alcuni acquirenti hanno iniziato a rivendere le scarpe online. Su eBay, ad esempio, un paio di Alphafly 3 è stato offerto per circa 700 euro, più del doppio del prezzo originale. Questo fenomeno rispecchia l’interesse crescente per le calzature sportive di alta qualità, soprattutto quando associate a prestazioni eccezionali come quelle di Kiptum.

Caratteristiche delle scarpe

Le Nike Alphafly 3 sono state progettate per offrire massime prestazioni ai corridori, grazie ai materiali ultraleggeri e alla presenza di carbonio all’interno di una schiuma speciale che aiuta a trattenere l’energia e a migliorare la falcata. Queste caratteristiche hanno reso le scarpe particolarmente desiderate tra gli appassionati di atletica.

Il fenomeno delle scarpe sportive da record

Il caso delle scarpe di Kiptum non è isolato: anche in passato, calzature indossate da atleti che hanno vinto maratone importanti sono state oggetto di grande interesse. Kiptum, vincitore anche della maratona di Londra e favorito per i Giochi di Parigi 2024, conferma come le scarpe giuste possano svolgere un ruolo chiave nelle prestazioni sportive, pur sottolineando che il talento e l’impegno dell’atleta rimangono fondamentali.