Diletta Leotta a disagio mentre veniva intervistato il compagno Loris Karius, “l’intervista gaffe”

0 SHARES Condividi Tweet

Diletta Leotta ha manifestato un visibile disagio durante un’intervista in cui il suo compagno Loris Karius parlava in tedesco, sottolineando ironicamente la propria difficoltà nel comprendere la lingua.

Momento di imbarazzo in un’intervista

Durante una gita in Austria con il compagno Loris Karius, portiere di riserva del Newcastle United, e la loro figlia Aria, Diletta Leotta ha vissuto un momento di imbarazzo durante un’intervista. Quando i giornalisti hanno iniziato a dialogare in tedesco con Karius, Leotta ha espresso il proprio disagio per non comprendere la conversazione, commentando con umorismo la situazione.

L’ironia di Diletta Leotta

Indossando abiti tradizionali tedeschi, la coppia ha attirato l’attenzione dei giornalisti locali. Diletta Leotta, nota per la sua abilità come presentatrice sportiva, ha manifestato il proprio disagio non appena Karius ha iniziato a parlare in tedesco, una lingua che lei non comprende. Ha condiviso un fermo immagine della propria espressione confusa su social media, commentando con ironia: “Io che faccio finta di capire il tedesco…il disagio”.

La vita privata della coppia

L’episodio, descritto come “l’intervista-gaffe“, mostra un lato più personale e spontaneo di Diletta Leotta, diverso dal suo consueto ruolo di presentatrice sicura di sé. La coppia, insieme alla loro figlia, si stava godendo una gita in Austria, visitando un acquario e festeggiando i cinque mesi di vita della piccola Aria. Questo momento simpatico ha sottolineato l’aspetto umano e familiare della vita di una celebrità dello sport e dei media.