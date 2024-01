I caroselli pugliesi conquistano gli USA: celebrati dal New York Times

0 SHARES Condividi Tweet

Il New York Times ha esaltato i caroselli pugliesi, una varietà di ortaggio tipica della Puglia, grazie alla passione di Jay Tracy, un insegnante e orticoltore americano. Questi ortaggi stanno riscuotendo successo negli Stati Uniti, superando la popolarità dei tradizionali cetriolini.

Caroselli pugliesi: una scoperta americana

Jay Tracy, un insegnante americano appassionato di orticoltura, ha introdotto i caroselli pugliesi negli Stati Uniti attraverso il suo blog dedicato agli orti. Tracy ha iniziato a interessarsi a questi particolari ortaggi nel 2009, cercando varietà di cetrioli adatte al clima caldo e secco di Tucson, in Arizona. Dopo ricerche e scambi online, ha scoperto e coltivato 50 varietà diverse, realizzando l’unicità del carosello pugliese.

La rivelazione del New York Times

Il New York Times, nel suo articolo, ha definito i caroselli come “cucumber melon” (melone-cetriolo) per la loro doppia natura botanica e agricola. I caroselli sono meloni dal punto di vista botanico, ma vengono raccolti giovani e consumati come cetrioli. Questa particolarità li rende croccanti e dissetanti, ideali per il clima estivo americano.

L’impatto sui consumi americani

Grazie a Tracy, gli americani stanno scoprendo e apprezzando i caroselli pugliesi, convertendo i loro gusti verso questa varietà di ortaggio. L’articolo del New York Times segna un punto di svolta per la popolarità dei caroselli in America, contribuendo a diffondere la conoscenza di queste varietà tipiche della Puglia.