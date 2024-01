Bravissimo meccanico 28enne rinuncia alla proposta da sogno di lavorare in Ferrari: “Lo stipendio è troppo basso”

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Gianello, che attualmente lavora nell’azienda Bertolaso, è cresciuto con la passione per i motori e il mito del Cavallino Rampante. Nonostante la grande emozione per essere stato scelto dalla Ferrari, si è scontrato con la realtà di uno stipendio inferiore a quello che percepisce attualmente.

Il dilemma dello stipendio

La proposta della Ferrari era di 1.700 euro lordi al mese più un premio produzione annuo di 12.000 euro. Gianello, dopo aver calcolato le spese necessarie per vivere a Maranello, tra cui affitto e costi di viaggio, ha concluso che lo stipendio offerto non era sufficiente per coprire le spese e mantenere uno standard di vita adeguato. Il ragazzo ha raccontato: “Non mi sembrava vero, quando ho messo piede in una delle fabbriche automobilistiche più celebri del mondo. Sentivo una grande emozione e non vedevo l’ora di dire a tutti che avrei lavorato in Ferrari. Ho anche visto il nuovo Suv Purosangue in anteprima”

Il sogno non svanisce

Nonostante il rifiuto, Gianello non ha perso la speranza di lavorare un giorno nel mondo della Formula 1: “Il sogno di arrivare un giorno a lavorare in Formula 1 non è comunque svanito. Chissà, forse un giorno potrei trovare posto alla Red Bull”.