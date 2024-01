Roky ogni sabato prede il treno con il suo padrone, un sabato salta la gita ma lui va da solo in stazione e sale sul solito treno

0 SHARES Condividi Tweet

Roky, un cucciolo di Pitbull di 8 mesi, ha deciso di intraprendere un’avventura da solo, prendendo il treno per Venezia.

L’abitudine di recarsi nella città lagunare con il suo padrone Osman Berisa o il fratello di quest’ultimo, che vive a Portogruaro, è stata interrotta un sabato. Roky, evidentemente desideroso di ripetere l’esperienza, è uscito di casa la mattina presto e si è diretto alla stazione ferroviaria di Lison. Ha poi preso il treno per Venezia, sedendosi vicino al finestrino e godendosi il viaggio. La sua presenza è stata notata da una passeggera, Laura, che ha condiviso l’accaduto su Facebook. Il padre di Roky, preoccupato per la scomparsa, ha appreso la notizia attraverso internet. Roky è stato fotografato mentre era accucciato in treno, pronto per arrivare a Venezia. Dopo aver attraversato il ponte della Libertà, è stato accolti da un agente della Polizia ferroviaria e trasferito nel canile di Mestre. Osman Berisa ha espresso il suo stupore per l’intelligenza del suo cane e per la sua capacità di viaggiare da solo in treno.

La fine dell’avventura di Roky

Roky ha capito di essere arrivato a destinazione solo dopo aver oltrepassato il ponte della Libertà. Un agente della Polizia ferroviaria lo ha poi raccolto e trasferito al canile di Mestre. Osman ha espresso il suo stupore per l’intelligenza di Roky e per la sua abilità nel viaggiare da solo. L’episodio dimostra le sorprendenti capacità di orientamento e indipendenza di alcuni cani.