Avanti un altro, imbarazzo in diretta: Luca Laurenti mette in difficoltà Paolo Bonolis: “Sei sposato?”, la reazione di Bonolis

Luca Laurenti sorprende Paolo Bonolis con una domanda imbarazzante su “Avanti un altro”. Bonolis reagisce con incredulità e affetto.

Imbarazzo a ‘Avanti un altro’

Durante l’ultima puntata del popolare show “Avanti un altro”, Luca Laurenti ha creato un momento di imbarazzo per il conduttore Paolo Bonolis. In una gag prevista nel programma, Laurenti doveva porre alcune domande a Bonolis. Tuttavia, la domanda “Sei sposato?” ha colpito particolarmente, dato il recente divorzio di Bonolis dalla moglie Sonia Bruganelli. Bonolis, visibilmente sorpreso dalla domanda, si è avvicinato a Laurenti per chiedere spiegazioni.

La gaffe di Laurenti

Luca Laurenti, realizzando l’inopportunità della sua domanda, ha provato immediatamente a rimediare. “No, t’ho chiesto se eri sposato, ma mi sono sbagliato. Scusa,” ha detto Laurenti, cercando di alleggerire l’atmosfera. La sua battuta ha lasciato Bonolis quasi incredulo, ma ha subito trovato un modo per gestire la situazione con il suo caratteristico humour.

La reazione di Bonolis

Nonostante l’imbarazzo iniziale, Paolo Bonolis ha risposto con grande affetto, abbracciando il suo collega di lunga data. Questo gesto ha dimostrato la forte complicità e l’amicizia che lega i due da oltre vent’anni. Dopo il divorzio da Sonia Bruganelli, con cui ha trascorso 21 anni di matrimonio e ha avuto tre figli, Bonolis al momento si considera ufficialmente single.