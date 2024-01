Adnkronos risponde a Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli e li sbugiarda

0 SHARES Condividi Tweet

L’Adnkronos, guidata da Davide Desario, difende la veridicità di un articolo contestato da Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli, sottolineando l’importanza delle procedure legali per le rettifiche

La polemica sui social

La coppia formata da Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si è trovata in contrasto con l’agenzia di stampa Adnkronos. Al centro della disputa, un articolo dell’agenzia che ha suscitato reazioni negative da parte del cuoco-influencer, Lorenzo Biagiarelli, e della sua compagna giornalista, Selvaggia Lucarelli. Secondo l’Adnkronos, Biagiarelli non sarebbe stato invitato alla “Festa del Bio” di Milano a causa dell’eco mediatico delle recenti polemiche legate al caso della ristoratrice di Lodi, che avevano visto la Lucarelli al centro dell’attenzione. Biagiarelli, attraverso i social, ha negato sia l’invito sia la partecipazione passata agli eventi organizzati dalla Festa del Bio, smentendo l’articolo. Anche la Lucarelli è intervenuta sui social, criticando la mancanza di verifica da parte dell’agenzia di stampa.

La replica di Adnkronos

Davide Desario, direttore di Adnkronos, ha risposto alle accuse sostenendo la veridicità dell’articolo pubblicato. Ha evidenziato che, secondo lo staff dell’organizzazione della Festa del Bio, Biagiarelli sarebbe stato considerato “troppo esposto” dopo i recenti avvenimenti mediatici, confermando così il contenuto del pezzo. Desario ha poi chiarito che per richiedere una rettifica su un articolo è necessario seguire le procedure legali, cosa che, secondo lui, non è stata fatta in questo caso. “Tutti sanno che se si vuole una rettifica su un organo di stampa bisogna farne richiesta a norma di Legge,” ha detto Desario, sottolineando che all’Adnkronos non era giunta alcuna richiesta formale da parte di Biagiarelli.

Continueremo a fare il nostro lavoro

Il direttore ha espresso il proprio disappunto per la scelta della coppia di rivolgersi ai social media per la propria difesa, piuttosto che seguire i canali ufficiali. Ha sottolineato che l’Adnkronos continuerà a svolgere il proprio lavoro con passione e rigore, pronta a correggere eventuali errori. Desario ha concluso ribadendo che, nonostante le critiche, l’agenzia di stampa si atterrà ai propri standard di integrità e precisione giornalistica. “Noi, donne e uomini dell’Adnkronos, continueremo a fare il nostro lavoro con passione e rigore,” ha concluso il direttore.