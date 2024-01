Puglia, trasporto aereo urgente fino a Roma salva la vita di una neonata

0 SHARES Condividi Tweet

In una missione critica, l’Aeronautica Militare ha trasportato una neonata da Taranto a Roma. Il volo urgente ha assicurato cure immediate

Trasporto aereo salvavita: la missione dell’aeronautica militare

Un’operazione urgente e di vitale importanza ha visto l’Aeronautica Militare Italiana protagonista durante la notte tra sabato e domenica. Una neonata in condizioni critiche ha necessitato di un trasferimento immediato dall’Ospedale SS Annunziata di Taranto all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. La Prefettura di Taranto ha richiesto il trasporto aereo d’urgenza, seguendo le procedure standard in questi casi. Il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico ha risposto prontamente, inviando un ordine di decollo a uno degli equipaggi dell’Aeronautica Militare in prontezza per questi interventi.

Il viaggio salvavita della neonata

Per questa missione cruciale, è stato scelto un C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa, specificamente attrezzato per trasportare l’ambulanza necessaria a garantire assistenza medica alla neonata durante il viaggio. Il personale medico e il padre della piccola paziente l’hanno accompagnata nel volo, garantendo cure continue. Il volo è atterrato all’aeroporto di Ciampino, Roma, poco prima delle tre del mattino, e l’ambulanza ha subito diretto la neonata verso l’ospedale pediatrico per ricevere le cure specialistiche necessarie.

L’impegno dell’aeronautica militare nei trasporti d’urgenza

L’Aeronautica Militare, con i suoi Reparti di Volo, svolge un ruolo cruciale nel garantire operazioni di trasporto urgente in Italia. Le missioni includono il trasporto di pazienti in pericolo di vita, organi per trapianti e squadre mediche specializzate. Ogni anno, i velivoli del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa effettuano centinaia di ore di volo per questi interventi, dimostrando l’importanza vitale e l’efficacia delle forze armate nel supportare le emergenze mediche nel Paese.