Addio Gigi Riva, Rombo di tuono è morto all’età di 79 anni, va via una leggenda del calcio italiano

0 SHARES Condividi Tweet

Gigi Riva, leggenda del calcio italiano e storico attaccante del Cagliari, è deceduto all’età di 79 anni. Conosciuto per il suo record di gol con la nazionale e con il Cagliari, lascia un’eredità indelebile nel mondo del calcio.

La scomparsa di una leggenda del calcio

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gigi Riva, attaccante simbolo della nazionale italiana e del Cagliari. Riva, che aveva 79 anni, è deceduto oggi, lunedì 22 gennaio, alle ore 19.50. Ricoverato da ieri in cardiologia all’ospedale Brotzu di Cagliari a causa di un malore, le sue condizioni di salute hanno subito un peggioramento improvviso. Con la sua scomparsa, si chiude un capitolo glorioso della storia del calcio italiano.

Gigi Riva, un’icona indimenticabile

Riva rimane una figura emblematica del calcio, non solo per il Cagliari e la Sardegna ma anche per la nazionale italiana.

Ha iniziato a giocare nella nazionale giovanile nel 1963 e ha stabilito un record ancora imbattuto di 35 reti.

Oltre alla sua carriera in campo, Riva ha avuto un ruolo significativo come team manager, essendo un punto di riferimento per giocatori giovani e veterani.

La sua dedizione e il suo legame con il calcio si riflettevano nelle sue parole: «Conosco ogni albero di Coverciano, a uno a uno». Con 207 reti in 377 presenze, Riva rimane il miglior marcatore nella storia del Cagliari.

Una carriera leggendaria con il Cagliari

Riconosciuto come uno dei migliori calciatori italiani di tutti i tempi e tra i più forti attaccanti nella storia del calcio, Riva ha iniziato la sua carriera nelle file del Legnano.

Tuttavia, è con il Cagliari che ha legato la maggior parte della sua carriera agonistica, militandovi dal 1963 al 1977. In queste 14 stagioni, Riva è diventato l’icona più nota della squadra, detenendo ancora oggi il record assoluto di marcature con 208 reti. La sua figura rimarrà per sempre un punto di riferimento nel mondo del calcio e un simbolo di orgoglio per Cagliari e l’intera Italia.