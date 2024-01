Scontro auto contro bus, muore mamma e bambino di 10 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di una madre e suo figlio di 10 anni. La loro auto si è scontrata con un bus.

Incidente mortale

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi ad Assling, nel Tirolo Orientale in Austria, dove una madre e suo figlio di 10 anni hanno perso la vita. La dinamica precisa dell’incidente è attualmente sotto indagine da parte delle autorità. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava alla guida della sua auto, accompagnata dai suoi tre figli di 7, 10 e 13 anni. Nel percorrere una curva, per cause ancora da accertare, la vettura ha invaso la corsia opposta, schiantandosi contro un autobus. Nonostante il mezzo pesante fosse vuoto, l’impatto è stato devastante.

La tragedia e le vittime

La violenza dello scontro ha causato la morte immediata della donna e del figlio di 10 anni. I soccorritori, arrivati prontamente sul luogo dell’incidente, hanno dovuto constatare la tragica realtà. I vigili del fuoco e i soccorsi sanitari si sono mobilitati per fornire assistenza. La macchina su cui viaggiavano le vittime aveva una targa italiana. Gli altri due figli, sopravvissuti all’incidente, sono stati trasportati all’ospedale in condizioni critiche. Il conducente del bus è uscito illeso dall’incidente e le identità delle vittime non sono state rese note.

Interventi e indagini in corso

La strada della Drautal, teatro dell’incidente, è stata completamente chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi del caso. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica esatta e le cause dell’incidente. La viabilità nell’area è stata ripristinata in serata, ma la comunità locale resta sconvolta per la tragedia che ha colpito una famiglia, simbolo del legame tra Italia e Austria attraverso i suoi cittadini.