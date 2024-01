Video surreale, pseudo tifosi arabi dell’Inter cantano a comando leggendo i testi dal telefono

0 SHARES Condividi Tweet

La vittoria dell’Inter nella finale della Supercoppa Italiana a Riyad scatena festeggiamenti entusiasti, tra cui tifosi locali che improvvisano cori nerazzurri.

Un trionfo internazionale per l’Inter

La Supercoppa Italiana ha vissuto un momento storico con la vittoria dell’Inter contro il Napoli in una finale giocata a Riyad, Arabia Saudita.

Il triplice fischio finale dell’arbitro Rapuano ha scatenato esultanze e festeggiamenti tra i giocatori nerazzurri sul campo.

Questi momenti di gioia sono stati condivisi non solo con i tifosi italiani presenti allo stadio, ma anche con i sostenitori locali che si sono improvvisati fan dell’Inter per l’occasione. Una scena comune in eventi internazionali dove spesso i tifosi locali adottano temporaneamente le squadre in campo.

Festeggiamenti improvvisati e scene surreali

Un aspetto particolarmente curioso e insolito di questi festeggiamenti è stato il coinvolgimento dei tifosi locali arabi che, felici per la vittoria dell’Inter, hanno cercato di partecipare attivamente ai festeggiamenti.

Di fronte alle telecamere, alcuni di loro hanno tentato di cantare cori tipici dell’Inter, come quello dedicato a Lautaro, utilizzando i cellulari per leggere i testi. Questo ha creato una scena surreale e un po’ comica, tipica di questi eventi internazionali, dove il calcio trascende le barriere linguistiche e culturali.

Riflessioni sul calcio e la sua esportazione

L’evento ha sollevato varie riflessioni. Da un lato, c’è chi vede questi episodi come una forzatura, un tentativo artificiale di creare un’atmosfera di tifo.

Dall’altro, ci sono coloro che interpretano queste scene come l’essenza dell’esportazione del calcio italiano all’estero e un modo per avvicinare i tifosi internazionali alle squadre italiane.

“Che confusione sarà perché tifiamo un giocatore che tira bombe a mano, siam tutti in piedi è il nostro capitano, batti le mani che in campo c’è Lautaro” – un coro che simboleggia questa unione tra culture diverse nel mondo del calcio. Queste riflessioni continuano a dividere l’opinione pubblica e stimolano un dibattito sull’evoluzione del tifo nel calcio moderno.