Un malore improvviso durante la festa di compleanno, Agostino Damia muore a 48 anni davanti a moglie e figlie

La tragica morte di Agostino Damia per un arresto cardiaco durante una festa di compleanno ha lasciato la comunità di Tagliacozzo in lutto.

Giornata di celebrazione si trasforma in tragedia

Quello che doveva essere un giorno di festa e allegria si è trasformato in un momento di dolore e perdita per la famiglia di Agostino Damia. Agostino, un gommista di 48 anni, originario di Tagliacozzo e residente ad Avezzano, è morto a causa di un arresto cardiaco mentre celebrava un compleanno con la moglie Stefania e le sue due figlie.

L’uomo, noto per il suo spirito umano e la sua partecipazione come volontario nella Protezione Civile di Tagliacozzo, è stato colto da malore improvviso mentre si trovava a tavola con la sua famiglia.

Tentativi disperati di soccorso e conferma della tragedia

Durante i festeggiamenti, al momento della torta, Agostino si è improvvisamente accasciato, perdendo conoscenza. Gli amici e i presenti hanno immediatamente tentato di soccorrerlo, praticando il massaggio cardiaco e chiamando i soccorsi.

Nonostante l’arrivo tempestivo dell’ambulanza, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Agostino, lasciando tutti i presenti in uno stato di shock e incredulità. La salma è stata poi restituita alla famiglia dopo gli accertamenti necessari.

Un tributo alla memoria di un uomo generoso

Il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, ha espresso il suo cordoglio ricordando Agostino come un “papà dal cuore d’oro, generoso, disponibile, discreto”.

Anche l’associazione Novpc, di cui Agostino era parte attiva, lo ha commemorato, ricordando il suo impegno durante il terremoto del 2009. Inoltre, numerosi messaggi di amici e parenti sono apparsi sui social, tra cui Daniela che scrive: “Speciali sono quelle persone che trasformano il tuo malumore in un sorriso, Mi mancherai tutti i giorni” e Giuseppe che aggiunge: “Grazie per esserci sempre stato. Per me sei stato come uno zio. Riposa in pace, ti voglio bene”. Il rito funebre si svolgerà nella chiesa di San Pio X di Avezzano.