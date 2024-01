Fedez scherza con Vittoria: “Se non sei brava, tolgo le foto di Elsa e metto quelle di Lino Banfi” e Lino Banfi risponde

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez, nonostante i recenti problemi legali, continua a divertirsi con i suoi figli su Instagram. In un video, scherza con la figlia Vittoria, minacciando di sostituire i giochi di Elsa con quelli di Lino Banfi. L’attore, divertito, risponde alla “minaccia” con un video.

Fedez e la “minaccia” giocosa a Vittoria

Sui social, Fedez non perde mai l’occasione di condividere momenti di vita familiare, anche in mezzo a tempestosi guai giudiziari. In uno degli ultimi video pubblicati su Instagram, il rapper gioca con il figlio Leone a Pokemon. La situazione diventa comica quando arriva la piccola Vittoria, che interrompe il gioco. Qui, Fedez, in tono scherzoso, “minaccia” la figlia di sostituire tutti i suoi giochi a tema Elsa, dal famoso film “Frozen”, con immagini dell’attore Lino Banfi. “Va bene, ti porto via Elsa e ti metto le foto di Lino Banfi in cameretta”, dice Fedez, suscitando la curiosità dei bambini su chi sia Banfi. “È un signore simpatico”, spiega, e conclude con un “Allora fai la brava” a Vittoria.

Lino Banfi risponde con simpatia

Dopo essere stato citato da Fedez, Lino Banfi non ha perso tempo e ha prontamente risposto con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. L’amatissimo attore pugliese, sempre pronto a scherzare, dice: “Ciao Fedez, hai fatto bene con Vittoria eh, così bisogna fare”. Lino Banfi prosegue poi rivolgendosi direttamente alla piccola Vittoria, confermando in tono giocoso l’efficacia della “minaccia” di Fedez. “Vittoria, stammi a sentire, ha fatto bene papà. Altrimenti mettiamo questi poster e togliamo quelli di Elsa e mettiamo il mio pupazzo, così è contento anche Leone. Ciao a tutta la famiglia”, conclude Banfi, dimostrando il suo caratteristico umorismo e la sua vicinanza alla famiglia Ferragnez.

La simpatia senza tempo di Lino Banfi

L’interazione tra Fedez e Lino Banfi mostra come l’umorismo e il calore umano possano creare collegamenti generazionali, unendo il mondo del rap moderno a quello della comicità classica italiana. Lino Banfi, con la sua risposta, non solo entra nel gioco di Fedez ma aggiunge un tocco di calore e simpatia, caratteristici del suo stile. La sua capacità di rimanere attuale e di interagire con figure del panorama moderno come Fedez dimostra come il suo carisma e il suo talento siano senza tempo. Nel video, Banfi non solo accetta la “minaccia” giocosa di Fedez ma la ribalta, entrando nel gioco e rivolgendo un messaggio diretto e affettuoso a Vittoria.