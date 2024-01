Scandalo nella Serie A, un arbitro decide di fare delle rivelazioni scottanti a Le Iene

0 SHARES Condividi Tweet

Un arbitro anonimo di Serie A ha denunciato a Le Iene anomalie e lotte intestine all’AIA, influenzando le carriere degli arbitri e i campionati.

Scandalo nell’arbitraggio: un arbitro di Serie A si confida con Le Iene

Un arbitro di Serie A, che ha scelto l’anonimato, ha rivelato gravi anomalie nel sistema arbitrale italiano durante una puntata di Le Iene. L’inviato Filippo Roma ha cercato di ottenere chiarimenti dal designatore dell’AIA, Gianluca Rocchi, riguardo queste sorprendenti dichiarazioni. L’arbitro ha espresso preoccupazioni riguardo l’influenza di “politiche interne” sull’operato e la carriera degli arbitri, citando errori “inspiegabili” nelle partite di squadre come Milan, Juventus e Inter, anche in tempi di Var.

La lotta per il potere all’interno dell’aia e il suo impatto sul gioco

Il misterioso arbitro ha parlato di una lotta tra due fazioni all’interno dell’AIA in vista delle prossime elezioni. Secondo lui, questa lotta influenzerebbe negativamente le valutazioni degli arbitri, rischiando di falsare i risultati dei campionati. Ha sottolineato che le decisioni prese in campo e gli interventi del Var non seguono sempre un criterio omogeneo, portando a decisioni arbitrali contraddittorie in situazioni simili.

Valutazioni e punizioni discutibili: il sistema arbitrale sotto accusa

Il direttore di gara ha evidenziato che non sempre i voti e le valutazioni degli arbitri riflettono la loro performance effettiva. Ha messo in luce una presunta protezione di certi arbitri sia nei voti che ricevono sia nelle spiegazioni fornite dalla commissione arbitrale su episodi controversi. Il suo intervento solleva dubbi sulla trasparenza e l’integrità del sistema arbitrale italiano, suggerendo che le carriere arbitrali possano essere influenzate da fattori estranei alle loro effettive competenze e prestazioni sul campo.