Flavio Briatore, un suo dipendente gli scrive un messaggio e Briatore lo pubblica, ecco il testo

Flavio Briatore, noto imprenditore e proprietario di 20 locali in Italia e all’estero, è riuscito a creare una reputazione significativa non solo come uomo d’affari di successo, ma anche come un datore di lavoro apprezzato dai suoi collaboratori.

Un messaggio speciale dal dipendente

La condivisione di Briatore riguarda un messaggio WhatsApp inviatogli da un dipendente, che ha lavorato per lui per 20 anni. Il testo del messaggio era: “Buonasera signor Briatore volevo farle i miei auguri di buon anno e di successi come ogni anno facciamo e questo anno sono 20 anni che lavoro per Lei e ne sono onorato e orgoglioso, grazie da parte mia e della mia famiglia. Buon anno”. La risposta di Briatore, semplice ma significativa, è stata un “grazie”.

Briatore e la gestione del personale

Briatore ha spesso discusso delle sue esperienze come manager e delle sfide nell’assunzione di personale adeguato. Ha espresso in passato preoccupazioni sul reddito di cittadinanza e sull’attitudine lavorativa dei giovani, sottolineando la difficoltà di trovare persone motivate a intraprendere un percorso di carriera. Tuttavia, ha anche rivelato che l’indice di fedeltà delle sue risorse umane è superiore all’85%, un dato che riflette la fiducia e la lealtà che i suoi dipendenti ripongono in lui.

Un esempio di leadership

Il messaggio condiviso da Briatore evidenzia un aspetto fondamentale del suo approccio alla gestione delle risorse umane: la capacità di creare un ambiente di lavoro stimolante e gratificante, dove i dipendenti si sentono valorizzati e parte di un progetto più grande. Questo approccio non solo favorisce la fedeltà e l’impegno dei collaboratori ma contribuisce anche al successo e alla crescita sostenibile delle sue imprese.

Il messaggio di un dipendente che ha lavorato per Flavio Briatore per due decenni, per questo, è un chiaro indicatore del rispetto e della stima che l’imprenditore ha saputo guadagnarsi nel corso degli anni. Nonostante le sfide e le criticità emerse nel contesto lavorativo contemporaneo, Briatore sembra essere riuscito a instaurare un rapporto positivo e produttivo con il suo personale, un aspetto che spesso sfugge al grande pubblico ma che è fondamentale per il successo di qualsiasi impresa.