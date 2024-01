Nuovo volo EasyJet da Bari a Ginevra: decolla il collegamento tri-settimanale dal 4 Maggio

0 SHARES Condividi Tweet

EasyJet lancia un nuovo volo da Bari a Ginevra, operativo tre volte a settimana dal 4 maggio, ampliando i collegamenti internazionali con l’Italia

Easyjet collega Bari con Ginevra

Da maggio, viaggiare da Bari a Ginevra sarà più semplice grazie al nuovo collegamento aereo offerto da EasyJet. A partire dal 4 maggio, i voli per Ginevra saranno disponibili tre volte a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì. Questo nuovo servizio è parte di un ampio piano di espansione della compagnia aerea, volto a potenziare i collegamenti internazionali con l’Italia e a rispondere alla crescente domanda di voli diretti.

Più rotte verso l’Europa e oltre

Il volo da Bari a Ginevra non è l’unica novità nel network di EasyJet. La compagnia aerea ha annunciato anche il lancio di altre rotte, tra cui i collegamenti diretti tra Napoli e Milano Malpensa con l’aeroporto cretese di Sitia, e tra Malpensa e Gran Canaria. Queste nuove rotte, operative a partire dalla fine di giugno e marzo rispettivamente, rafforzano ulteriormente la presenza di EasyJet in Italia e offrono ai viaggiatori più opzioni per le loro destinazioni estive.

Il significato del nuovo collegamento

Il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha sottolineato l’importanza del mercato elvetico per il turismo e l’economia pugliese. “Il volo su Ginevra viene incontro alle esigenze delle relazioni economiche e turistiche,” ha affermato Vasile. Questo collegamento non solo favorirà la comunità pugliese residente in Svizzera, ma anche coloro che desiderano scoprire le bellezze di Ginevra e del suo territorio. La disponibilità di voli rapidi ed efficienti è vista come un’opportunità significativa per il territorio pugliese, che continua a crescere in appeal sia turistico che economico.