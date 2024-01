Bambino di dieci anni muore all’improvviso dopo una banale febbre

0 SHARES Condividi Tweet

Una comunità in lutto a Vicofertile per la morte improvvisa di un bambino di dieci anni al Maggiore di Parma, inizialmente colpito da febbre e poi deceduto per sospetta encefalite fulminante

Un improvviso peggioramento

La tragedia ha colpito una famiglia di Vicofertile quando un bambino di dieci anni è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma. Il piccolo, svegliatosi con la febbre e rimasto a casa dalla scuola, ha visto le sue condizioni peggiorare rapidamente fino al decesso. Inizialmente sembrava trattarsi di un’influenza, ma i sintomi hanno preso una piega inaspettatamente grave.

Un intervento d’emergenza

Il 118 è intervenuto nell’abitazione della famiglia con due mezzi, prestando i primi soccorsi al bambino. Nonostante il trasporto urgente in Rianimazione e i tentativi dei medici di salvarlo, il bambino ha perso conoscenza e non è stato possibile salvarlo. La comunità di Vicofertile è stata lasciata sconvolta dalla notizia.

Attesa per gli accertamenti

Gli accertamenti di laboratorio e autoptici sono in corso per chiarire le cause esatte della morte. La sospetta encefalite fulminante, una condizione estremamente seria e rapida nell’evolversi, potrebbe essere la causa del tragico esito. Questa tragedia lascia una comunità in lutto e in attesa di risposte.