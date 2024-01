Compra la macchina da Angelina Jolie a 50mila euro ma è una truffa on line, perde tutti i soldi

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo di La Spezia è caduto vittima di una truffa su Facebook, credendo di aver acquistato un’auto da un falso profilo di Angelina Jolie, perdendo 50mila euro.

Una truffa sofisticata

In una truffa insolita e sofisticata, un uomo di circa quarant’anni de La Spezia è stato ingannato da un sedicente profilo di Angelina Jolie su Facebook. Convinto di essere in contatto diretto con l’attrice, l’uomo ha accettato di acquistare un fuoristrada per 50mila euro. Il truffatore ha addirittura inviato un video dell’imbarco dell’auto sulla nave diretta in Italia, convincendo ulteriormente la vittima della veridicità della transazione.

Allarme crimini informatici

La Polizia Postale, che ha descritto questa storia, sta attualmente organizzando un tour informativo rivolto ai cittadini per sensibilizzarli sui crescenti crimini informatici in Italia. Questi includono truffe che vanno dal phishing dei dati bancari ai falsi investimenti nel trading online. L’agente Alessandro De Nanni spiega che le tecniche di truffa variano enormemente, sottolineando la facilità con cui anche persone esperte possono essere ingannate.

Avvertenze e consigli

L’agente De Nanni mette in guardia sui rischi associati all’uso dello smartphone, sottolineando che i truffatori possono utilizzare tecniche come lo spoofing, che permette di clonare un numero di telefono conosciuto, per ingannare le vittime. Anche nel campo del trading finanziario, sono frequenti i casi di truffe, dove piccoli investimenti vengono mostrati come grandi guadagni tramite app create ad arte, solo per rivelarsi frodi quando si tenta di prelevare i fondi.