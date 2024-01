Strangola e picchia la sua ex compagna davanti alla fontana di Trevi in presenza di tantissimi turisti, poi scappa

0 SHARES Condividi Tweet

Una donna di 27 anni è stata brutalmente aggredita dal suo ex compagno di 35 anni davanti a una folla di turisti presso la Fontana di Trevi a Roma.

Un’aggressione in pieno giorno

L’aggressione si è verificata in pieno giorno in uno dei luoghi più iconici e affollati di Roma, la Fontana di Trevi. La vittima, una turista polacca, è stata colpita al volto e afferrata per il collo dal suo ex compagno, anch’egli polacco. Nonostante la presenza di numerosi visitatori, l’uomo ha attaccato la donna in modo violento, apparentemente motivato da questioni sentimentali.

La reazione delle autorità

L’aggressore ha tentato di fuggire dalla scena del crimine, ma è stato prontamente bloccato dalla polizia locale. Secondo le informazioni raccolte, la coppia si trovava a Roma in vacanza con una comitiva di amici. Il movente dell’attacco sembra essere stato il rifiuto della donna di riprendere la relazione con il suo ex. Il 35enne è stato denunciato e dovrà rispondere di lesioni.

La situazione della vittima

Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della donna dopo l’aggressione. Non accenna a placarsi il problema della violenza contro le donne e la necessità di una maggiore sicurezza e protezione, soprattutto in luoghi affollati e turistici. La vicenda ha scosso la comunità, sia locale che internazionale, sottolineando l’importanza di affrontare e prevenire tali episodi di violenza.