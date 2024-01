Rivelazioni sulle feste di Ronaldo e Beckham: 50mila euro di champagne serviva solo per riempire le vasche idromassaggio

0 SHARES Condividi Tweet

Un programma di gossip spagnolo ha rivelato dettagli scottanti sulle feste sfrenate organizzate in passato da Ronaldo e David Beckham, con particolari eccessi e spese stravaganti

Un lusso sfrenato nelle feste

Le feste organizzate da Ronaldo il Fenomeno e David Beckham anni fa sono tornate alla ribalta grazie a rivelazioni fatte in un programma di gossip su Telecinco. Si parla di notti indimenticabili, con oltre 600 invitati, autobus carichi di donne e una spesa esorbitante in champagne. Secondo quanto riportato, i due calciatori non si limitavano a bere lo champagne, ma lo usavano per riempire le vasche idromassaggio in cui si immergevano.

Dettagli e aneddoti delle feste

La “gola profonda” del programma ha rivelato che Ronaldo e Beckham arrivavano a spendere fino a 50mila euro solo per riempire le vasche idromassaggio con champagne Moet. Inoltre, si menzionano altre bevande frizzanti come il sidro e la presenza di “ragazze molto carine” invitate nelle suite degli hotel. Le feste, caratterizzate da eccessi e lusso, erano celebrazioni estreme del denaro e dello status.

Una festa di compleanno memorabile

Un episodio specifico menzionato riguarda il 27° compleanno di Ronaldo, celebrato a La Moraleja, un quartiere residenziale di Madrid. La festa durò tre giorni e vide la partecipazione di almeno 600 persone. Ivan Helguera, un altro calciatore del Real Madrid, raccontò di aver partecipato a quell’evento con la moglie, ma di averlo lasciato quando iniziarono ad arrivare autobus carichi di donne.

Le rivelazioni mostrano il mondo del calcio di alto livello, dominato da ricchezza e festeggiamenti sfrenati.