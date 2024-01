Vittoria, la figlia di Fedez e Chiara Ferragni è stata trasformata in un’eroina di fumetto, la gioia di Fedez

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez ha condiviso con orgoglio sui social media un fumetto realizzato da Simone Previti che ritrae sua figlia Vittoria Lucia Ferragni come una moderna Elsa di “Frozen”.

Un dolce omaggio in stile cartoon

Fedez ha mostrato ai suoi follower un regalo speciale ricevuto da un amico illustratore: un fumetto dedicato a sua figlia Vittoria. L’artista Simone Previti ha trasformato la piccola Vittoria in una versione cartoon di Elsa di “Frozen”, dotandola di stivali, mantello e mascherina sugli occhi. Fedez, estremamente colpito dall’opera, ha condiviso le immagini della bimba in versione fumetto, evidenziando l’entusiasmo di Vittoria per essere stata trasformata nel suo personaggio preferito.

Leone, il fratello supereroe

Nel fumetto “Super Vitto“, anche Leone, il fratello maggiore di Vittoria, appare in versione supereroe. Previti ha realizzato illustrazioni di Leone con mantello rosso, stivali, mascherina sugli occhi e, in alcune scene, anche vestito da Spiderman, il suo eroe Marvel preferito. Inoltre, Leone e Vittoria sono stati ritratti insieme a Pikachu in card personalizzate. Questa iniziativa ha reso i figli di Fedez e Chiara Ferragni delle mini star tra i fan, che apprezzano la creatività e l’originalità del progetto.

Un regalo che fa sognare

La trasformazione di Vittoria e Leone in personaggi di fumetto ha affascinato non solo la famiglia Ferragnez, ma anche i loro numerosi follower. Il fumetto rappresenta non solo un omaggio alla passione di Vittoria per Elsa di “Frozen”, ma anche un modo creativo per coinvolgere i bambini in un mondo fantastico, ispirando altri genitori a cercare modi unici e personalizzati per celebrare i propri figli.