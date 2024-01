Amadeus, la moglie Giovanna Civitillo inviata al il Festival di Sanremo: “Non sono una raccomandata”

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanna Civitillo, moglie del noto conduttore Amadeus, si è aperta in un’intervista riguardo le accuse di raccomandazione, ribadendo il suo lungo percorso professionale e la sua scelta di dedicarsi alla famiglia

Un percorso professionale lungo e indipendente

Giovanna Civitillo, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, ha affrontato le critiche ricevute negli anni, sottolineando il suo impegno professionale in Rai che risale al 1996, ben prima di conoscere suo marito Amadeus. Ha ribadito che la sua presenza nel mondo dello spettacolo non è dovuta a raccomandazioni ma è frutto di un percorso iniziato quando i due non si conoscevano ancora. Questa precisazione arriva alla vigilia del Festival di Sanremo, dove avrà un ruolo da inviata per “La vita in diretta“.

Famiglia e danza

La Civitillo ha parlato anche della sua decisione di dedicarsi alla famiglia, in particolare alla crescita del figlio José, nato dalla relazione con Amadeus. Ha esposto la sua scelta di non delegare l’educazione del figlio a terzi, enfatizzando il valore che attribuisce al ruolo di madre. Inoltre, ha riflettuto sulla sua passione per la danza, considerandola non una rinuncia ma una parte di un percorso di ricerca della felicità, che per lei è rappresentata principalmente dalla famiglia.

L’amore per Amadeus

Giovanna Civitillo ha descritto il suo rapporto con Amadeus come una fiaba che ha arricchito la sua vita. Ha ammesso che il suo amore per Amadeus e il figlio José l’ha resa una persona migliore, insegnandole il vero significato dell’amore. Queste le sue parole: “Guardando la vecchia Giovanna vedo una ragazza egoista che antepone se stessa a tutto il resto. Amadeus e José, piazzandosi in testa alle mie priorità, mi hanno insegnato che l’amore vero ti rende una persona migliore”.