Romina Carrisi e Stefano Rastelli sono diventati genitori, è nato Axel Lupo

Romina Carrisi ha dato alla luce il suo primo figlio con il compagno Stefano Rastelli. Il neonato, chiamato Axel Lupo, è nato in buona salute e rappresenta una gioia immensa per la coppia

Felicità per la famiglia Carrisi-Rastelli

Romina Carrisi, figlia dell’artista Al Bano e della cantante Romina Power, e Stefano Rastelli hanno accolto il loro primo figlio, Axel Lupo, la sera del 24 gennaio. La notizia della nascita è stata confermata dai familiari della coppia all’Adnkronos, che hanno riferito che sia il bambino sia la madre godono di ottima salute. Questa nascita porta nuova gioia nella famiglia Carrisi e per Stefano Rastelli, già padre di due figlie da una precedente relazione.

Il percorso verso la maternità di Romina

Romina Carrisi aveva condiviso la notizia della sua gravidanza durante il programma televisivo “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin. Ha raccontato di aver scoperto di essere incinta mentre era in Croazia e di aver subito chiamato Stefano, all’epoca in Bangladesh per lavoro, per condividere la gioia. Romina aveva precedentemente vissuto una situazione difficile, trovandosi costretta ad abortire a causa di una relazione non convincente.

Chi è Stefano Rastelli

Stefano Rastelli, compagno di Romina Carrisi, è un regista Rai noto per aver diretto “Oggi è un altro giorno”, programma dove entrambi lavoravano. La loro storia d’amore era diventata pubblica in occasione del compleanno di Romina nel giugno 2022. Rastelli ha 53 anni ed è molto attivo su Instagram, dove condivide post dedicati a Romina e alla loro relazione. Ora, con la nascita di Axel Lupo, la loro famiglia si è allargata, portando felicità e nuove responsabilità.