Ilary Blasi: “Spero che Francesco e Noemi siano felici insieme”

In un’intervista a Sette, Ilary Blasi si apre sul suo passato con Francesco Totti, enfatizzando la volontà di un dialogo ma escludendo un ritorno di fiamma.

Ilary Blasi: dialogo aperto con Totti

Ilary Blasi, in una recente intervista a Sette, ha parlato apertamente della sua relazione passata con Francesco Totti. Ha espresso il desiderio di incontrarlo nuovamente, nonostante i vent’anni trascorsi insieme e la successiva rottura, segnata da accuse incrociate di tradimento e una battaglia legale. La Blasi ha raccontato di aver salvato il numero di Totti nel cellulare semplicemente come “Totti“, segno di un rapporto ormai cambiato. Tuttavia, ha sottolineato la sua disponibilità a sedersi e parlare con lui, mantenendo un rapporto civile per il bene dei loro figli.

Critiche alla narrazione pubblica della loro separazione

La Blasi ha espresso frustrazione per come la loro storia è stata raccontata pubblicamente, con persone che parlavano della loro vita come se vivessero a casa loro. Ha smentito le voci secondo cui fossero una “coppia aperta” e ha ribadito la sua integrità come donna. L’intervista, già in stampa mentre Cristiano Iovino rivelava la sua relazione con Blasi, non menziona direttamente il personal trainer, focalizzandosi piuttosto sulle dinamiche della loro separazione e sulle emozioni della Blasi.

La situazione familiare e la prospettiva sul futuro

Parlando della situazione familiare, la Blasi ha menzionato la decisione di Totti di licenziare la tata di loro figlia Isabel e la questione dei Rolex, sottolineando che erano regali che le appartenevano. Ha, inoltre, espresso il suo shock nel scoprire la relazione di Totti con Noemi Bocchi, soprattutto quando ha portato loro figlia allo stadio con i figli di Bocchi. Nonostante ciò, la Blasi afferma che la porta è sempre aperta per un dialogo con Totti, sostenendo l’importanza di mantenere un rapporto civile per il bene dei figli.

Il matrimonio e futuro sentimentale

La Blasi si è poi soffermata sul suo futuro sentimentale, affermando di non avere pregiudizi verso il matrimonio e di essere aperta a un nuovo inizio: “Può tornare un rapporto, un altro tipo di relazione. Se mi risposerò? Non ho pregiudizi verso il matrimonio. Dicono che il secondo è più bello…”. Ha espresso il desiderio che Totti e Bocchi siano felici insieme, sottolineando che ciò giustificherebbe quanto accaduto: “Noemi? Spero che siano felici con Francesco. Almeno ne sarà valsa la pena”. Tuttavia, nel suo libro “Che stupida”, in uscita, non parla del suo attuale compagno, Bastian, poiché la storia si concentra sul suo passato con Totti.