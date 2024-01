Bari quartiere Madonnella, immigrato aggredisce agente di polizia municipale, la donna riporta delle ferite, arrestato l’aggressore

0 SHARES Condividi Tweet

Un immigrato ha aggredito violentemente un’agente di polizia municipale a Bari, dopo aver vandalizzato un cassonetto. L’agente è stata ferita e l’aggressore arrestato.

Aggressione nel centro di Bari: agente municipale ferita

Ieri sera, nel centro di Bari, una violenta aggressione ha portato al ferimento di un’agente della Polizia municipale. L’incidente è avvenuto tra piazza Luigi di Savoia e via Dieta di Bari, vicino al quartiere Madonnella. Un cittadino di nazionalità straniera ha aggredito l’agente con calci e pugni dopo essere stato sorpreso a vandalizzare un cassonetto della raccolta differenziata.

Dettagli dell’incidente e intervento delle forze dell’ordine

La situazione è precipitata quando l’aggressore ha reagito violentemente all’intervento di due poliziotte municipali in moto, che cercavano di fermarlo. L’uomo ha tentato di fuggire lungo i binari, colpendo una delle due agenti. L’agente ferita è stata prontamente trasportata in ospedale, fortunatamente con lesioni lievi. Ulteriori pattuglie sono intervenute rapidamente, riuscendo a catturare l’aggressore, che è stato poi arrestato e portato al comando per l’identificazione.

Precedenti episodi di violenza e sicurezza pubblica

Questo incidente segue una serie di aggressioni simili avvenute recentemente nella stessa area. Tra questi, l’aggressione a colpi di coltello ai danni di due carabinieri da parte di sospetti pusher, avvenuta il 2 gennaio. Questi episodi hanno sollevato preoccupazioni significative riguardo la sicurezza pubblica in quella zona centrale della città, con richieste di maggiori misure di sicurezza da parte delle forze dell’ordine e degli abitanti locali. La situazione rimane tesa, con un aumento della vigilanza in risposta a questi gravi incidenti.