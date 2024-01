Grande Fratello, Beatrice Luzzi critica Checco Zalone, la regia interviene immediatamente

0 SHARES Condividi Tweet

Durante il Grande Fratello, Beatrice Luzzi esprime una critica su Checco Zalone, costringendo la regia a cambiare inquadratura.

Beatrice Luzzi critica Checco Zalone in diretta

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha espresso una critica educata ma diretta nei confronti dell’attore e comico Checco Zalone. In una conversazione con Marco Maddaloni, la Luzzi ha rivelato di essere stata delusa da uno spettacolo teatrale di Zalone. “Uno che mi ha deluso un bel po’ c’è e ora ti dico anche chi. Checco Zalone a me piaceva tantissimo al cinema, però sono andata a vederlo a teatro purtroppo e mi ha deluso tantissimo”, ha detto l’attrice. Prima che potesse completare il suo pensiero, la regia ha interrotto la conversazione cambiando inquadratura.

Sfogo di Beatrice Luzzi sulle dinamiche del gioco

Dopo la cena, Beatrice Luzzi è andata in giardino per sfogarsi con Federico Massaro. Ha parlato della sua delusione per non aver ricevuto il supporto che si aspettava all’interno della Casa e ha espresso frustrazione per sentirsi “carne da macello” nel contesto del gioco. “Sanno che reggo e mi sono sempre messa a disposizione. Reggo e quindi faccio gioco. In questo senso parlo di carne da macello. Vedi le cose che mi scaricano addosso ogni puntata. Anzi, questo è nulla rispetto a quello che mi hanno fatto all’inizio”, ha affermato la Luzzi, riferendosi alle dinamiche e alle strategie all’interno del reality show.