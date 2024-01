Puglia, incidente stradale coinvolge tre auto, una si ribalta, conducenti in ospedale, uno gravissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Un grave incidente a Foggia ha coinvolto tre veicoli e causato il ferimento dei loro conducenti, uno dei quali in condizioni critiche.

Grave incidente a Foggia con tre auto coinvolte

La scorsa notte a Foggia si è verificato un grave incidente stradale all’incrocio tra viale Giotto e viale Candelaro, che ha coinvolto tre veicoli e causato danni significativi. Le auto coinvolte nell’incidente sono una Fiat 500, una Nissan Micra e una Citroen C3. La Citroen C3, dopo il violento impatto, si è ribaltata, terminando la sua corsa sulla pista ciclabile adiacente. La dinamica dell’incidente è attualmente in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, che è intervenuta sul posto per le indagini.

Intervento dei soccorsi e condizioni dei feriti

Sul luogo dell’incidente è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per gestire la situazione e soccorrere i feriti. I tre conducenti sono stati prontamente trasportati al pronto soccorso da ambulanze del 118. Tra loro, le condizioni di salute di uno dei conducenti sono particolarmente preoccupanti, sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli sul suo stato. L’incidente ha causato non solo danni materiali ai veicoli coinvolti, ma ha anche suscitato preoccupazione per la gravità dell’evento e le sue conseguenze.