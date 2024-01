Lupo segue una donna col passeggino a Pozza di Fassa, momenti di terrore

0 SHARES Condividi Tweet

Un lupo che ha inseguito una donna con un passeggino a Pozza di Fassa verrà allontanato con proiettili di gomma per evitare ulteriori avvicinamenti ai centri abitati.

Lupo diventa confidente vicino agli umani

A Pozza di Fassa, un lupo è stato visto seguire una donna che spingeva un passeggino, suscitando preoccupazione tra i residenti. Inizialmente scambiato per un cane, il lupo è stato poi identificato correttamente grazie alle foto scattate dal fotografo Pierluigi Orler. L’animale, avvicinandosi ripetutamente ai centri abitati e alle persone, ha mostrato un comportamento insolitamente confidente per un lupo selvatico, probabilmente a causa di cibo fornito da persone.

Misure preventive per allontanare il lupo

Per prevenire ulteriori avvicinamenti e potenziali pericoli, le autorità hanno deciso di utilizzare proiettili di gomma per allontanare il lupo dai territori urbani. Gli esperti di LifeWolfAlps hanno spiegato che, sebbene i lupi non siano generalmente pericolosi per gli esseri umani, possono diventarlo se diventano troppo confidenti. Di conseguenza, è importante evitare qualsiasi azione che possa portarli a cercare il contatto con gli umani.

Raccomandazioni degli esperti

Gli esperti hanno sottolineato che un lupo con comportamenti anomali non dovrebbe essere affrontato in modo improvvisato, e che è sempre meglio chiamare le autorità competenti. Inoltre, è in corso un’indagine da parte del Corpo forestale provinciale della Provincia autonoma di Trento per identificare chiunque stia alimentando i lupi, comportamento che può portare a sanzioni. Questo fenomeno di animali selvatici che cercano il contatto con gli esseri umani rappresenta un rischio non solo per le persone, ma anche per gli stessi animali e gli animali domestici.